Selçuk: 'BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir durum' - TBMM İzle
Selçuk: "BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir durum" - TBMM - Etkinliğin düzenlediği salon - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ün konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, TBMM 'de düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısına katıldı. (1)
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