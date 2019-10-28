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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı

Fotoğraflar

( İSTANBUL ) - Selçuk Bayraktar'tan "Akıncı" paylaşımı İSTANBUL

Sosyal Medya 


- Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı. (ÖY-
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