Selçuk Bayraktar, hava aracı ile ilk seferini İstanbul'dan Tekirdağ'a yaptı İzle



-. Bayraktar, o anların videosunu sosyal medya üzerinden paylaşarak, "İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum” dedi.

Baykar Teknik Müdür ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar hava aracı ile ilk seferini İstanbul'dan Tekirdağ'a yaptı. Bayraktar, hava aracı ile yaptığı ilk seferinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “İstanbul Tekirdağ bir iki kalkıyor. Bir kişilik boş yerimiz mevcut. Motor gürültüsü çok ve ses duyulmadığından alt yazı: İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" ifadelerini kullandı. (ZA- ÖY-

