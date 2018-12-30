Selami Şahin, vefat eden ağabeyini son yolculuğuna uğurladı Haberi

-Selami Şahin’in taziyeleri kabul etmesi

-Selami Şahin röportajı

-Cenaze namazı kılınması ve tabutun taşınması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ünlü sanatçı Selami Şahin'in vefat eden ağabeyi Ahmet Şahin, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Selami Şahin “İçim yanıyor” dedi.

Selami Şahin'in büyük abisi Ahmet Şahin, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ahmet Şahin için bugün Vatan Caddesi'ndeki Murat Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenledi.

Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Selami Şahin’in yanı sıra eşi Didem Şahin, çocukları Emirhan Şahin, Lider Şahin ve İrem Şahin de katıldı.

“Üzülmemek elde değil” Selami Şahin tabut başında taziyeleri kabul ettikten sonra ağabeyinin tabuta sarılarak dua okudu. Ağabeyinin vefatı hakkında da açıklama yapan Selami Şahin, “85 yaşındaydı, hastanede yatıyordu. Kendi varlığını bile bilmiyordu, taş gibiydi. Tabi ki ateş düştüğü yeri yakar. Benim abim, ben çok üzüldüm ama gidenden haber yok. Oradan geldik oraya gideceğiz. Üzülmemek elde değil, giden gidiyor. Allah rahmet etsin, içim yanıyor” dedi.

Ahmet Şahin’in cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

