Şelaleleri, göletler ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan 'Serindere Kanyonu' keşfedilmeyi bekliyor Haberi

--Yürüyüş yapan vatandaşlardan görüntüler

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( KOCAELİ ) Şelaleleri, göletler ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan "Serindere Kanyonu" keşfedilmeyi bekliyorİstanbul’un yanı başındaki saklı cennet keşfedilmeyi bekliyor- Şelalelerin süslediği kanyon, güzellikleri ile büyülüyor KOCAELİ



- Kocaeli’de şelaleleri, göletleri ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Serindere Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor. Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı bölgesinde bulunan Serindere Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor. Şelalesi, yürüyüş parkuru ile bölge halkı tarafından büyük ilgi gören kanyon, İzmit kent merkezine sadece 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş parkurları içerisinde yer alan Serindere Kanyonu gizli kalmış doğal güzelliği ile doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. İstanbul’un yanı başında bulunan Kocaeli’deki kanyon, 8 kilometreden fazla uzunluğa sahip yürüyüş parkuru ile trekking ve hiking tutkunlarına doğa ile iç içe dört mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Kocaeli'nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olma özelliğini de taşıyan Serindere Kanyonu'nda havuz şeklinde pek çok gölet bulunuyor. 8 kilometre uzunluğa sahip olan Serindere Kanyonu yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 adet şelaleyi içerisinde barındırıyor. Her mevsimde farklı bir güzellik barındıran Serindere, kuş ve şelalelerin sesleri ile karışan bir atmosfer oluşturuyor. Macera dolu rotalarıyla doğa yürüyüşünün vazgeçilmez adresi olmaya başlayan kanyonda parkurların yer yer genişliği 3 metreye kadar düşüyor. Sarp kayalıklar arasından ilerleyerek şelale ve çağlayanları, suyun derinleştiği bölgeler geçildiğinde manzarası ile büyüleyen bir bölgeye ulaşılıyor. Doğal havuzlarda yüzme imkanı Kanyondaki yürüyüşünü tamamlayan vatandaşlar, genişleyen vadide yürüyüşe devam edebiliyor. Patika yolların ardından ormana ulaşabilen doğaseverleri burada küçük bir şelalenin aktığı gölet karşılıyor. Doğaseverlere bu gölde yüzme olanağı tanınıyor. Doğal güzellikler ile ziyaretçilerini bekleyen kanyon hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan “Kocaeli Yürüyüş Parkurları” mobil uygulamasından bilgi edinilebiliyor.

