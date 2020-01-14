Şelaledeki su seviyesi yükselince iki kedi ağaçta mahsur kaldı

-esnaflar ve vatandaşlar

-ihbar eden vatandaşın konuşması

-itfaiye ve jandarma ekiplerinin gelmesi

-kedilerin sudan çıktıktan sonra oynamaları



( ANTALYA )- İtfaiye ekipleri, ırmaktaki akıntı nedeniyle kurtarma botunu suya indiremedi- Şelalede mahsur kalan kediler su seviyesinin düşünce kurtulabildi ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat ırmağındaki su seviyesinin aniden yükselince 2 kedi şelalenin ortasındaki ağaç üzerinde mahsur kaldı. Şelalede mahsur kalan kediler su seviyesinin düşünce kurtulabildi.Manavgat ırmağındaki su seviyesinin aniden yükselince 2 kedi şelalede ağaç üzerinde mahsur kaldı. Çevre esnafı, ırmağın yaklaşık 10 metre içerisinde söğüt ağacında 2 kedinin mahsur kaldığını belirtmesi üzerine olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, ırmakta su seviyesinin çok yüksek olması, akıntının çok olması nedeniyle kurtarma botunu ırmağa indiremedi.Kedilerin 1 gün önce su seviyesi düşük olduğu sırada yürüyerek ağaca geçtiğini belirten vatandaşlar, “Barajlardan su bırakılması ve su seviyesinin aniden yükselmesi sonucunda kediler ağaç üzerinde mahsur kaldı. Kurtaramadığımız için de 112’yi arayıp ihbarda bulunduk. Gelen kurtarma ekibi su seviyesinin çok yüksek olması ve akıntının da çok olması nedeniyle botu suya indiremedi. Bir başka tehlike olarak ta kedilerin kurtarma sırasında suya atlayarak ölme ihtimali oldu” dedi.

Barajlarda su bırakılması işleminin sonlandırılmasının ardından Manavgat ırmağında su seviyesi düşerken, Aslan ve Boncuk isimli kedilerin önce suya indiği, kısa süre yüzdükten sonra yıkılmış bir ağacın üzerine çıkmak suretiyle karaya ulaştığı bildirildi.

Manavgat ırmağında söğüt ağacı üzerinde uzun süre mahsur kalan ve karaya çıktıktan sonra şelaledeki işletmeler tarafından karınları doyurulan 2 kedi yavrularıyla birlikte oyunlar oynamaya başladı.





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