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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Selahattin Demirtaş'ın ailesi kaza geçirdi Haberi

Selahattin Demirtaş'ın ailesi kaza geçirdi Haberi

hastane önünden detaylar

Hastane Kız Kardeş 

-Demirtaş'ın Babası ve Avukat kardeşi Akgül'ün hastaneye getirilmesi
-HDP milletvekillerinin hastaneye gelmesi

( TEKİRDAĞ -EK)- Kazada Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir, annesi Sadiye, kız kardeşi Aygül ile diğer 2 yakını yaralandı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde içinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası ve yakınlarının bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada Demirtaş'ın babası, annesi ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden yakınlarının bulunduğu 34 ZN 6617 plakalı minibüs, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde sağ arka lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada içinde 6 kişinin bulunduğu minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralanan Demirtaş'ın babası Tahir, annesi Sadiye, avukat olan kız kardeşi Aygül ile diğer 2 yakını, önce Çorlu Devlet Hastanesine, ardından özel Çorlu Reyap Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
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