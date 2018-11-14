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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Selahattin Demirtaş’ın Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği davada görevsizlik kararı

Selahattin Demirtaş’ın Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği davada görevsizlik kararı

Kalabalık grubun adliye içinde slogan atması

Görevsizlik Dava Dosyası Geri Çekilme Alabalık Basın Suçları 

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( İSTANBUL )- Mahkeme, dosyası görevsizlik kararı ile basın suçlarına bakan mahkemeye gönderdi İSTANBUL

- HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava dosyası görevsizlik kararıyla basın suçlarına bakan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Demirtaş’ın avukatlarının yanı sıra bazı HDP’li vekiller ile çok sayıda izleyici salonda hazır bulundu. Duruşmada usule ilişkin itirazlarda bulunan Demirtaş ve avukatları hakimin dosyadan çekilmesi gerektiğini kaydetti.
Avukatların dosyadan geri çekilmesi talebini reddeden hakim, dava konusu açıklamaların basın yoluyla yapıldığından dosyanın görevsizlik kararı ile basın suçlarına bakan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Öte yandan mahkemenin kararının ardından duruşmaya gelen izleyiciler, adliye içerisinde sık sık Selahattin Demirtaş lehine sloganlar attı. İddianame İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş'ın 7 Eylül 2015'te açıklama yaparak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki sözleri nedeniyle alenen hakaret ettiği iddiasıyla hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
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