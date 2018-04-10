Selahattin Demirtaş’a sosyal medya üzerinden hakaret davasında gazeteciye hapis ve ağaç dikim cezası

-Dilek Bozkurt Özgenç telefonla oynarken

-Dilek Bozkurt Özgenç röp.

-avukat Anıl Yetişgin röp.

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( ANTALYA - HD)- 1 yıl 3 ay hapis cezası tecil edilen gazeteciye ayrıca 200 ağaç dikilmesi cezası verildi- Dilek Bozkurt Özgenç: " Ben Rizeliyim, Karadeniz insanı esprilidir. Karara çok şaşırdım"- Avukat Anıl Yetişgin:- "Karar, Türk Milleti nezdinde yok hükmündedir" ANTALYA



- Antalya’da gazeteci Dilek Bozkurt Özgenç HDP’li Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesi ile hapis cezası aldı. Gazeteciye, 1 yıl 3 ay hapis cezası ve 200 ağaç dikme cezası verildi.

Antalya'da yayımlanan bir derginin imtiyaz imtiyaz sahibi gazeteci Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015'te Rize'nin Çayeli ilçesi girişinde bulunan bir köprü fotoğrafının üzerine montaj yapılarak üzerinde, "Türk, Kürt herkes girebilir. Selahattin Demirtaş ve örgütü 'g..' yiyorsa girebilir" paylaşımını kendi takipçilerinin görmesi için paylaştı. Özgenç, paylaşımının altına da Özgenç, "Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler" yorumunu yaptı ve gülücük simgesi koydu. Özgenç’in sosyal medya ağı çevresindeki yüzlerce kişi de bu paylaşımı beğenerek paylaştı. Paylaşımın ardından Selahattin Demirtaş adına avukatları Özgenç hakkında şikayetçi oldu. Antalya 16'ncı Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki paylaşımı ve altına yazdığı yorumdan dolayı ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan’ 1 yıl 6 ay hapis ve 200 ağaç dikip 6 ay boyunca bakımını yapmakla cezalandırıldı. Mahkeme, Özgenç'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını iyi hal nedeni ile 1 yıl 3 aya indirip, cezanın 5 yıl süre ile suç işlememe koşulu ile hükmün açıklanmasını geri bıraktı. “Karadenizli insan esprilidir” Karar karşısında şoke olan Dilek Bozkurt Özgenç, paylaşımı yaptığı tarihlerin terör konusunda hassas bir dönem olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “O dönemler çok fazla şehit veriyorduk ve hassas bir dönemdi. Zaten şehit haberleri duyduğumuz zaman hepimiz için bir hassas durumdu bu. Böyle bir dönemde sosyal medya bir paylaşım gördüm. Bu paylaşımın altına da ‘memleketim ya, seviyorum’ diye yazdım ve paylaştım. Benim ardımdan çok sayıda kişide paylaşımda bulunmuş. Bunun ardından altına bir gülücük koyarak Karadeniz’de terör örgütü girerse insana silahla dans ettirirler diye yanında gülücük vardı esprili bir yorum yazdım. Karadenizli insan esprilidir. Bundan dolayı karşı taraf dava açmış. Sonuç olarak gelinen noktada 1 yıl 3 ay hapis cezası ertelemeli verildi.

200 fidan dikimi ve 5 ay boyunca bu fidanlara bakmam öngörüldü.

Fakat bilirkişi raporlarına göre ortada bir suç unsuru olmadığı söyleniyor. Fakat burada suçlu duruma düşürülmek gerçekten şaşırttı. Sonuçta bu partinin, bu şahsın terör örgütüne destek verdiği biliniyor. Bunun bilinerek bu şekilde bir kararın ortaya çıkmasına itiraz edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” “Gerçekten çok şaşırdım” Alınan karar sonrası çok şaşırdığını ifade eden Özgenç, “Onlarca, yüzlerce hatta binlerce insan bu tarz paylaşımlarda bulunuyor. Herkes kendi düşüncesine göre tepkisini ortaya koyuyor. Gerçekten çok şaşırdım, beklemediğim bir karardı bu” diyerek karara itiraz edeceklerini ifade etti.

“Karar, Türk Milleti nezdinde yok hükmündedir” Özgenç’in avukatı Anıl Yetişgin ise, mahkemeye Selahattin Demirtaş’ın 7 avukatının katıldığını belirterek, “ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa mahkemesinden emsaller sunmamıza rağmen, mahkeme halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan müvekkilimin 1,6 yıl cezalandırılmasına karar verdi, bu hapis cezası 1,3 yıla indirildi. Geçmişte yaptığı herhangi bir suç olmayışından dolayı erteleme kararına gidildi. Denetimli serbestlik kararı olarak da müvekkilime 200 adet adet orman fidanı dikmesi hükmünü uyguladı. Biz bu kararı hukuken doğru bulmuyoruz. Zira hem müvekkilim hem de Türk milleti nezdinde Türk milleti adına hüküm veren mahkemelerin Türk milletinin vicdanını zedeleyen karar vermemesi gerekiyor. Aynı zaman bu karar hukuk nezninde bize göre yok hükmünde, hem de Türk Milleti’nin nezdinde yok hükmünde bir karardır. Dolayısıyla biz bu karara karşı itiraz hakkımızı kullandık” diye konuştu.

Hakime tehdit iddiası Demirtaş’ın avukatlarının mahkemede hakimi tehdit ettiğini ileri süren Yetişgin, “Hoş olmayan şeyler vardı. Bunlar da resmi olarak zabıta geçti. Avukat hanım, mahkemeye hitaben, eğer bugün beraat kararı verilecek olursa bu kararı basına vereceğiz diyerek, adeta mahkemeyi tehdit edercesine hoş olmayan, hem mesleğe yakışmayan ve hem de mahkemeye yakışmayan bir takım söylemlerde bulundular. Hakim baskı altında kalmış olabilir, sonuçta neticesinde insandır. Bu kararın etkisi altında kaldığını düşünüyorum açıkçası” dedi.

(SM-

