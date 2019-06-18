Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sel yolu yardı: Yozgat-Ankara Karayolu trafiğe kapandı Video

Sel yolu yardı: Yozgat-Ankara Karayolu trafiğe kapandı Video

Yarılan yol

Mahsur Kaldı Sağanak Yağmur Yağan 

-Selden detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Delice İlçesine bağlı Çerikli Beldesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dağlık alandan gelen sel nedeniyle Yozgat-Ankara Karayolu yarıldı. Yolun iki yönlü trafiğe kapanması sonucu araçlar mahsur kaldı. Kırıkkale’de akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Delice İlçesine bağlı Çerikli Beldesinde ise şiddetli yağan yağmur derelerin taşmasına neden oldu. Belde merkezinde birçok işyeri ve ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle Yozgat-Ankara Karayolunun yarılması nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi, AFAD ve Belediye ekipleri sel mağdurlarının imdadına koştu. Ortadan yarılan karayolunun trafiğe açılması için iş makineleriyle çalışmalar sürdürülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı