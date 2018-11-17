Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sel ve heyelanın ardından Beytüşşebap'ta yaralar sarılıyor İzle

Sel ve heyelanın ardından Beytüşşebap'ta yaralar sarılıyor İzle

İş makinelerinin sel ve heyelana karşı kanal açması

Jandarma Sağanak Yağış Kanal A Harekete Geç Toprak Kayması 

-Sel ve heyelana karşı oluşturulan kanal
-Çalışan iş makineleri
-Başaran köyünden görüntü
-detay görüntüler
-sel ve heyelandan arşiv görüntüler

( ŞIRNAK )- Sel ve heyelanın vurduğu ilçede hayat normale dönüyor- Gün ağırınca sel ve heyelanın şiddeti ortaya çıktı ŞIRNAK

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağmurun ardından oluşan sel ile birlikte meydana gelen heyelanın ardından yaralar sarılmaya başlandı. Sel ve toprak kaymasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıkarken, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sularıyla beraber yüksek tepelerden tonlarca toprak köye doğru indi. Dün akşam olası bir facianın önüne geçmek için harekete geçen jandarma ekipleri risk altındaki evleri boşalttı. Habur Çayının taşması riskine karşı çay kenarındaki tüm evler de tahliye edildi. Dünden beri bölgeye gönderilen iş makineleri yoğun bir çalışma başlattı. Karayolları ekipleri ve Beytüşşebap Belediyesinin iş makineleri bölgede iki gündür vatandaşların mağduriyetini gidermek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri sel ve heyelanın geldiği bölgelerde setler oluşturulup, kanallar açıldı. İki gündür yoğun bir mesai harcayan ekipler, sabah saatlerinde yağmurun dinmesi ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sel ve heyelanın geldiği bölgelerde temizlik çalışmaları yapan ekipler, ulaşıma kapanan Beytüşşebap-Şırnak karayolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrasında hayat normale dönerken, evlerini boşaltan vatandaşlar riskin azalmasının ardından yeniden evlerine döndü.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı