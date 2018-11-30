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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sel tarım arazilerini sular altında bıraktı - EDİRNE

Sel tarım arazilerini sular altında bıraktı - EDİRNE



: - Havadan Oğulpaşa köyü görüntüleri - Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün'ün açıklamaları Edirne 'deki sel tarım arazilerini sular altında bıraktı - Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün: - "Suların çekilmesiyle tam olarak zararın boyutunu göreceğiz." - "Daha çok buğday ve kanola ekili alanlarda zarar var. Yine dere kenarlarında sulama imkanı olan bölgelerde yonca ekili alanlar zarar gördü."EDİRNE (AA) - Edirne 'de geçtiğimiz gün etkili olan selden dolayı yüzlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Edirne merkez, Süloğlu ve Havsa ilçelerinde sağanak sonrası derelerin taşmasıyla meydana gelen sel, tarım arazilerini olumsuz etkiledi.Mevsim itibariyle buğday ve kanola ekili olan araziler suyun sürüklediği çamurla kaplandı. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararın boyutunun suların çekilmesinden sonra tam olarak ortaya çıkacağını söyledi.

Bölgenin son yıllardaki en yoğun yağışa maruz kaldığını hatırlatan Akgün, "Çok yoğun bir yağış oldu. Zarar büyük. Tarım Müdürlüğü'nün arazilerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yetkililerin çalışmaları sonucu tam olarak hasarın boyutunu göreceğiz. Daha çok buğday ve kanola ekili alanlarda zarar var. Yine dere kenarlarında sulama imkanı olan bölgelerde yonca ekili alanlar zarar gördü." dedi.
Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Akgün, şöyle devam etti:"Suların çekilmesiyle tam olarak zararın boyutunu göreceğiz. Bu Tunca veya Meriç nehirlerinin kıyılarında olan bir taşkın değil. Metrekareye yüksek derecede düşen bir yağışla karşılaşıldı. Son 60 yılın en yoğun yağışı görüldü.
Tabi böyle olunca özellikle Edirne , Havsa ve Süloğlu'ndaki dereler taştı, bu bölgelerde dere kenarında bulunan araziler sular altında kaldı. Aynı zamanda yoğun yağıştan dolayı, selden etkilenmeyen tarlalarda göllenmeler oluştu. Artık yavaş yavaş sular çekilmeye başladı.
Tarlalarda bataklıkların oluştuğunu gördük. Yağışın en etkili olduğu yer Süloğlu ilçesi oldu. Oradan başlayarak taşan dereler, diğer derelerle birleşerek büyük bir sel felaketine sebep oldu. Geniş bir alanda etkili olması zararın boyutunu büyüttü. Suyun gücüyle birlikte tarla içindeki toprakların erozyona uğradığını da gördük. Tarlaların alçak yerlerine toprak yığıldığını gördük. 10 dönümlük bir tarlada 5 dönümlük bir alanın toprak altında kaldığını gözlemledim. En kısa süre içinde bu sorunların ortadan kalkmasını ümit ediyoruz. Bölge halkımıza geçmiş olsun."

Muhabir Geçmiş Olsun Sel Felaketi Hasar Tespit Tarım Arazisi 

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