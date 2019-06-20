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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sel tarım arazilerine zarar verdi - NİĞDE

Sel tarım arazilerine zarar verdi - NİĞDE

- Merkeze bağlı Sazlıca beldesinde su basan tarım arazilerinden genel ve detay görüntüler - Suyun traktörle tahliye edilmesinden görüntüler Niğde 'de sel tarım arazilerine zarar verdiNİĞDE (AA) - Niğde 'de sağanak nedeniyle meydana gelen sel, bazı tarım arazilerine zarar verdi.Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, Çiftlik ilçesi, merkeze bağlı Sazlıca ve Bahçeli beldeleri ile Güllüce köyünde tarım arazileri ile bazı meyve bahçelerinin su altında kalmasına yol açtı.Bölgede yağış nedeniyle bazı evleri de su bastı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, selin etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışması başlattı.

Tarım Hasar Tespit 

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