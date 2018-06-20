Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sel tarım arazilerine zarar verdi

Sel tarım arazilerine zarar verdi

- Tarım arazilerinden detaylar

( YOZGAT )- Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde aşırı yağışın getirdiği selden dolayı yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü YOZGAT

Sel Felaketi Aşırı Yağış Hasar Tespit Felaket Tarım Arazisi 


- Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde aşırı yağışın getirdiği selden dolayı yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdali, Kapaklı, Akpınar ve Üçkuyu köylerinde kesintisiz yağan yağmur, Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören ve Fehimli köylerindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Eskiören ve Fehimli'de yaşanan sel felaketinden dolayı yaklaşık 100 dekar ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Çok sayıda pancar tarımında kullanılan sulama borusu zarar gördü. Eskiören ve Yenifakılı ulaşım yolu selden dolayı trafiğe kapandı. Sel felaketinin devam ettiği saatlerde Yenifakılı İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Arslan hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Arslan,"Henüz resmi olarak hasar tespiti yapılmadı ancak, yaklaşık 100 dekarlık tarım arazimiz sular altında kaldı. Özellikle pancar ve buğday ekili tarlalar ciddi şekilde zarar gördü. Geçen ay da sel felaketi yaşamıştık ancak ben böyle bir felaketi ilk defa görüyorum. Köylerimizde son 3 saattir yağış yok. Şu anda da yok. Ama ne hikmetse 2 saattir selin arkası kesilmiyor. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdali, Kapaklı, Akpınar ve Üçkuyu köylerine öğleden akşama kadar yağış almış. Buralar yüksek kesimdeki köyler ve arazilerimiz birbirine çok yakın. Selin bu kesimlerden gelen yağmur suları olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü geleceği başka yer yok. Ciddi mal kayıpları var, can kaybının olmaması tek tesellimiz." dedi.
Öte yandan İl Özel İdaresi kepçe ve greyderleri aracılığıyla yol trafiğe açıldı. (UY-
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı