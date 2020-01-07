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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Sel sularını eğlenceye çevirdi, plastik leğenden tekne yapıp yüzdü

Sel sularını eğlenceye çevirdi, plastik leğenden tekne yapıp yüzdü

Bir şahsın üstü çıplak halde leğen içerisinde akıntıda yüzerken görüntüsü

Yüzme Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Irak Sanayi Sitesi 

-Leğenden çıkıp suya girmesi
-Elindeki makarna ile suya atlaması
-Yoldaki su birikintilerinde kalan araçların görüntüsü
-Şahsın aracını çekmeye çalışması
-Su birikintileri içerisinde hareket eden araçlardan görüntü

( MERSİN )- Mersin'de iki gündür devam eden sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilerken, bazılarının ise eğlence kaynağı oldu- Yağmur nedeniyle oluşan sel sularını fırsat bilen bir kişi, kendisine plastik leğenden tekne yaparak akıntıda yüzmeye çalıştı MERSİN

- Mersin'de iki gündür devam eden sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, bazılarının ise eğlence kaynağı oldu. Yağış nedeniyle oluşan sel sularını fırsat bilen bir kişi, kendisine plastik leğenden tekne yaparak akıntıda yüzmeye çalıştı. Kentte dün sabah başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış, başta merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçeleri olmak üzere Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağmurun düştüğü Mersin'de, cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok evi de su bastı. Sel suları nedeniyle park halindeki çok sayıda araç sular altında kalarak hasar gördü. Bazı araçlar ise yoldaki su birikintileri nedeniyle arızalanarak ilerleyemedi. Leğenden tekne yaparak selin oluşturduğu akıntıda yüzdü Sağanak yağış bir çok insan için olumsuzlukları beraberinde getirirken, bazıları için ise eğlence kaynağı oldu. Cep telefonu ile kaydedilen ve sanayi sitesi bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntüde, bir şahıs soğuğa rağmen üzerini çıkarak sel sularında yüzdü. Plastik leğenden tekne yapan ve 'makarna' adı verilen yüzme aleti ile sel sularının oluşturduğu akıntıya kendisini bırakan şahıs, yağmurun tadını çıkardı.
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