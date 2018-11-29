Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sel sularından camdan atlayıp kurtulmuşlar - EDİRNE Haberi

Sel sularından camdan atlayıp kurtulmuşlar - EDİRNE Haberi



: - Evlerden detaylar - Olcay Yavuz'ın konuşmasıSel sularından camdan atlayıp kurtulmuşlar - Selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde hasar tespit çalışmalarına başlandı - Oğulpaşa köyü sakinlerinden Olcay Yavuz: - "Sel suları geldiğinde biz de arka camdan çıkarak canımızı kurtardık"EDİRNE (AA) - Edirne 'deki selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde hasar tespit çalışmalarına başlandı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başlarken, köy sakinleri de suyun çekilmesi ardından geride kalan çamuru temizliyor.Köy sakinlerinden Olcay Yavuz, dere taşması sonucu suların köydeki evlerin boyuna ulaştığını söyledi.

Büyük bir felaket atlattıklarını anlatan Yavuz, "Mutfağımı daha yeni yaptırmıştım, beyaz eşyalarımı yeni almıştım. Tüm eşyalarım kullanılmaz hale geldi. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sel suları geldiğinde biz de arka camdan çıkarak canımızı kurtardık. Herkese geçmiş olsun." dedi.
Yavuz, odalarda çamura batan eşyalarını temizlerken göz yaşlarını tutamadı.Oğulpaşa Muhtarı Ahmet Cebe ise daha önce hiç böyle bir felaket yaşamadıklarını belirtti.
Sel sularının köye girmesiyle ilk önce evlerdeki insanları kurtardıklarını anlatan Cebe, "Yaklaşık 60 ev kullanılmaz hale geldi, 4 ev yıkıldı, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu. Allah razı olsun devletimizden ve valimizden ilk günden bu yana bizi yalnız bırakmadı. Şimdi hasar tespiti yapılıyor." diye konuştu.

Geçmiş Olsun Hasar Tespit Felaket Beyaz Eşya Büyükbaş Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı