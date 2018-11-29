Sel sularından camdan atlayıp kurtulmuşlar - EDİRNE Haberi
: - Evlerden detaylar - Olcay Yavuz'ın konuşmasıSel sularından camdan atlayıp kurtulmuşlar - Selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde hasar tespit çalışmalarına başlandı - Oğulpaşa köyü sakinlerinden Olcay Yavuz: - "Sel suları geldiğinde biz de arka camdan çıkarak canımızı kurtardık"EDİRNE (AA) - Edirne 'deki selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde hasar tespit çalışmalarına başlandı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başlarken, köy sakinleri de suyun çekilmesi ardından geride kalan çamuru temizliyor.Köy sakinlerinden Olcay Yavuz, dere taşması sonucu suların köydeki evlerin boyuna ulaştığını söyledi.
Büyük bir felaket atlattıklarını anlatan Yavuz, "Mutfağımı daha yeni yaptırmıştım, beyaz eşyalarımı yeni almıştım. Tüm eşyalarım kullanılmaz hale geldi. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sel suları geldiğinde biz de arka camdan çıkarak canımızı kurtardık. Herkese geçmiş olsun." dedi. Yavuz, odalarda çamura batan eşyalarını temizlerken göz yaşlarını tutamadı.Oğulpaşa Muhtarı Ahmet Cebe ise daha önce hiç böyle bir felaket yaşamadıklarını belirtti. Sel sularının köye girmesiyle ilk önce evlerdeki insanları kurtardıklarını anlatan Cebe, "Yaklaşık 60 ev kullanılmaz hale geldi, 4 ev yıkıldı, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu. Allah razı olsun devletimizden ve valimizden ilk günden bu yana bizi yalnız bırakmadı. Şimdi hasar tespiti yapılıyor." diye konuştu.