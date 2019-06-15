Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sel sularında sürüklenen otomobil böyle battı

Sel sularında sürüklenen otomobil böyle battı

otomobilin sel suları içinde sürüklenmesi

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Tarım 

-otomobilin batması

( DENİZLİ )- Otomobili iş makineleri çıkardı- Denizli’de etkili olan sağanak yağış tarım arazilerine zarar verdi DENİZLİ

- Denizli’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Acıpayam ilçesinde sele neden oldu. Metrelerce sel sularının içinde sürüklenip ardından dereye düşen otomobili iş makinaları çıkarırken, bazı tarım araçları da sele kapıldı. Denizli’de sağanak sağış etkili olurken, yağış bazı bölgelerde olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Özellikle Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Kale, Beyağaç ilçelerinde olumsuzlukları da beraberinde getiren yağışta dereler taştı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Serihisar ilçesinde bulunan Kefe Yaylası’nda bazı vatandaşların mahsur kaldığı öğrenildi. Acıpayam İlçesi, Kuyucak Mahallesinde aniden başlayan sağanak yağış derenin taşmasına neden oldu. Dere yakınında evi olan Çetin Akkuş’un, park halindeki 20 KC 517 plakalı otomobili sel sularına kapıldı. Sel sularının içinde metrelerce sürüklenen otomobil ardından dereye battı. Yağmurun şiddetini kaybetmesi ve suların çekilmesiyle olay yerine kepçe çağırıldı. Kepçenin güçlükle çıkardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yağışın yaşandığı bölgelerde tarım aletleri sel sularına kapıldı, tarım arazileri zarar gördü.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı