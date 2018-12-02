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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sel sularında mahsur kalan 10 asker kurtarıldı Video

Sel sularında mahsur kalan 10 asker kurtarıldı Video

CIRCIP DERESİNİN AZGIN SUYUNUN AMATÖR KAMERAYA YANSIMASI

Mahsur Kaldı Amatör Kamera Amatör Yağan Çakal 

-DERENİN ÇEVRESİNDEN GÖRÜNTÜLER

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yağan yağışların ardından 10 asker suda mahsur kaldı. Askerler yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Akçakale sınırları içerisinde bulunan 2 hudut komutanlığına bağlı 10 asker deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Askerler AFAD ve itfaiyenin koordineli çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kurtarılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda sel sularının yükseldiği Cırcıp Deresi'ndeki suyun geçişi saniye, saniye amatör kameralara yansıdı.
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