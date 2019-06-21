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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sel sularına teslim olan D 100 havadan görüntülendi

Sel sularına teslim olan D 100 havadan görüntülendi

drone görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Sağanak Yağış Karya 


- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı. Sel nedeniyle yoldaki Kocaeli Sakarya arası ulaşım durdu. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’yi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışı sonrasında D100 Karayolu Kartepe ilçesi Eşme mevkii trafiğe kapandı. Sel bedeniyle trafik D100 Karayolu Kartepe geçişinde durma noktasına geldi. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgeye sevk edilen ekipler yaşanan aksaklığın giderilebilmesi için çalışma başlattı. (MK-GY
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