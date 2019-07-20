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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sel sularına kapılan otomobili yüzdürerek kurtardılar Haberi

Sel sularına kapılan otomobili yüzdürerek kurtardılar Haberi

Sel sularına kapılan otomobil ve vatandaşların otomobili kurtarması

( DÜZCE ) DÜZCE

Amatör Kamera Sel Felaketi Felaket Amatör Cep Telefonu 


- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, sel sularına kapılan otomobili vatandaşlar yüzdürerek kurtardı. Kurtarma anları amatör kameraya yansıdı. Düzce’nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerini etkisi altına alan sel felaketinde 23 köy ve Akçakoca ilçe merkezi sel suları altında kalmıştı. Akçakoca ilçesinin içinden geçen derenin taşması sonucu meydana gelen selde onlarca otomobil sel sularına kapılarak Karadeniz sahillerine sürüklendi. Sel sularına kapılarak sürüklenen bir otomobil ise sahibi ve vatandaşların işbirliği ile sel sularında yüzdürülerek kurtarıldı. Otomobilin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ilçe sakinleri el ele vererek önce otomobilin sahibini sel sularında sürüklenen otomobilin yanına ulaştırıyorlar. Ardından otomobilin sahibi suların içinde otomobilini yüzdürerek evinin garaj kapısına kadar getiriyor. Yine vatandaşlar yardımı ile otomobilini garaja sokmayı başarıyor.
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