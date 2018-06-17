Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Sel sularına kapılan minik Rüzgar 60 kişilik bir ekiple aranıyor Haberi

Sel sularına kapılan minik Rüzgar 60 kişilik bir ekiple aranıyor Haberi

ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜ ALAN DETAY

Dalgıç Polis Köpek İstinat Duvarı Şiddetli Yağış Etiler 

-ARAMA ÇALIŞMALARI DETAY
--ARŞİV GÖRÜNTÜLER-
-ARAMA ÇALIŞMALARI
-ÇOCUĞUN FOTOĞRAFI

( MANİSA )- Manisa'nın Selendi ilçesinde dün sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor MANİSA

- Manisa’nın Selendi ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’i arama çalışmaları 60 kişilik bir ekiple devam ediyor. Arama çalışmalarında yaklaşık 6 kilometrelik alan didik didik edilirken minik Rüzgar'a ait hiçbir ize rastlanılamadı. Dün saat 17.00 sıralarında Selendi Kent Meydanında annesi Dudu Özdemir ile birlikte otururken yağmurun başlamasıyla evlerine doğru yola çıkan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir yağmurla birlikte taşan dereyi izlediği sırada istinat duvarının yıkılmasıyla sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından arama çalışmalarına başlanan minik Rüzgar'dan hala bir bulunamadı. Minik Rüzgar'ı arama çalışmalarında yaklaşık 6 kilometrelik alan didik didik edilirken çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Selendi Çayında AFAD ve UMKE, Manisa Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalara, bugün İzmir Su Altı dalgıç polisleri, Jandarma ve vatandaşlar ve iş makineleri de katıldı.
Dün gece geç saatlere kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabahın ilk ışıkları ile yaklaşık 60 kişilik AFAD, UMKE, Kızılay, dalgıç polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Selendi, Kula, Alaşehir ve Salihli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ev arama köpekleri ile polislerin de katılımlarıyla daha da genişletilerek tüm hızıyla devam ediyor. Selendi Çayı üzerinde geniş kapsamlı olarak didik didik aranan Rüzgar Kemal Özdemir'in ailesi de çocuklarının bulunmasını için dua ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!
Le Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle AçıldıLe Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle Açıldı
Hülya Avşar: Ölümü ÖlümümdürHülya Avşar: Ölümü Ölümümdür
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı