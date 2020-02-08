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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sel sularına kapılan ev böyle sürüklendi Video

Sel sularına kapılan ev böyle sürüklendi Video

Dere yatağının taşması sonucunda evin sulara kapılarak sürüklenmesi

Sağanak Yağmur Cep Telefonu Toprak Kayması 

-Vatandaşın konuşması
-Toprak kayması sonucunda kapanan yoldan çekilen görüntü
-Dere yatağından görüntü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün meydana gelen olayda, sel sularına kapılarak sürüklenen ev, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Özellikle Yahyalı ilçesinin Kapuzpaşı mahallesinde etkili olan sel nedeniyle bir çok işletme zarar gördü. Dere yataklarının taşması sonucunda işletme çalışanları eşyaları kurtarma telaşına düşerken, bir evin sel sularına kapılarak sürüklenmesi cep telefonu ile görüntülendi. Yaşanan sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda ise bazı yollar ulaşıma kapandı.
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