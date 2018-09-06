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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sel suları otomobilleri sürükledi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Sel suları otomobilleri sürükledi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

MAHALLELERDEN SEL GÖRÜNTÜLERİ

( TOKAT ) TOKAT

Sağanak Yağış Bild Su Baskını 


- Tokat’ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dolu maddi hasara yol açtı. Erbaa ilçesinde öğleden sonra yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan sağanak yağışla birlikte dolu hayatı felç etti. Su baskınları meydana gelirken yağış nedeni ile bazı araçlar ise sel suyuna kapıldı. Suya kapılan araçlar evlerin duvarına çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yoğun yağış trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Belediye ekipleri su baskını olan ev ve iş yerlerinde çalışma yaptı. (UY-
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