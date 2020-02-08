Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sel suları köprüyü böyle yıktı Video

Sel suları köprüyü böyle yıktı Video

Köprünün yıkılması

Şiddetli Yağış Dinlenme Tesisi 

-Mustafa Çay konuşması
-Selden detaylar

( ADANA )- Pozantı ilçesinde iki dinlenme tesisini sel suları bastı, yollar sular altında kaldı, köprü yıkıldı ADANA

- Adana’nın Pozantı ilçesindeki şiddetli yağışlar sele neden oldu. Çakıt Çayı etrafında bulunan iki dinlenme tesisini sel suları basarken, Belemedik Mahallesi’nin yolu ise su altında kalarak ulaşıma kapandı, bir köprü ise sel suları nedeniyle yıkıldı. Pozantı-Adana karayolu Şekerpınarı mevkisinde iki dinlenme tesisi yağış nedeniyle debisi artan Çakıt Çayı'ndan taşan suların altında kaldı. Belemedik Mahallesi yolundaki menfez de taşan sulardan zarar görünce yol ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da incelemelerde bulundu. İlçenin konumu itibariyle çevresinde oluşan sel sularının kesişme noktasında olduğunu ifade eden Çay, Pozantı’nın kötü durumda olduğunu söyledi.

Çay, “Biz sadece belediye imkanlarıyla bu afetle mücadele etmeye çalışıyoruz ama yeterli değil. Devletin tüm organlarından yardım bekliyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı