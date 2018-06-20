Sel suları evin duvarını yıkıp sürükledi...Manisa’daki sel felaketi saniye saniye kamerada İzle

-oluşan hasardan fotoğraflar



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesi Poyraz Mahallesi Karapınar mevkisinde küçükbaş hayvanların telef olmasına ve evlerin yıkılmasına neden olan selin saniye saniye görüntüsü ortaya çıktı. Sel felaketi ise mahalle de yaşayan bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde Karapınar mevkisinden geçen deredeki selin şiddeti, evlerin duvarlarının yıkılması yer alıyor. Salihli’ye bağlı Poyraz Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel felaketinde bazı evlerin duvarları yıkılmış, bir traktör ve bir motosiklet ise sele kapılmıştı. Selde ayrıca 6 küçükbaş hayvan da sele kapılarak telef olmuştu.

