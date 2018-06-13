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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sel suları arasında mahsur kalan şoför minibüsün camından çıkıp böyle kurtuldu

Sel suları arasında mahsur kalan şoför minibüsün camından çıkıp böyle kurtuldu

Sel suları arasında mahsur kalmış araç şoförünün araçtan çıkarak kurtulması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Akalan Sel Felaketi Felaket Cep Telefonu Yağan 


- Kahramanmaraş’da yaşanan sel felaketinde,sel suları arasında sürüklenen mimibüs içerisinde mahsur kalan araç şoförü,aracın camından çıkıp diğer araçların üzerinden atlayarak son anda kurtuldu. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahramanmaraşta kuvvetli yağan yağmur sele neden oldu.Sel sularına yolda yakalanan çok sayıda araç sürüklenirken ev ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda ki rögorlar taşınca sel meydan geldi. Kahramanmaraş’da sel sularından en çok etkilenen merkez dereobası mevkiinde sel sularından sürüklenen araçlar birbirine çarparak durabildi. Yoldan hızla akan sel suları arasında minibüs içerisinde mahsur kalan araç şoförü ise bir süre çaresizlik içinde kurtarılmayı bekledi. Ancak sular yükselmeye başlayınca minibüsün camından aracın tavanına çıkan şoför diğer araçların üzerinden atlayarak suyun daha az olduğu kaldırıma ulaşmayı başardı. Bu anlar ise bir binadan seli çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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