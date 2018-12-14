Sel suları ana ishale hattı borusunu götürdü

-Belediye işçilerinin çalışmaları

-Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras ile röp.

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( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’teki merkez mahalleleri besleyen ana ishale hattı, sel suları nedeniyle zarar gördü. Bitlis’te 4 gündür devam eden kar ve yağmurlu hava, altyapıya büyük zararlar verdi. Bitlis Belediyesine ait ve merkezdeki birçok mahalleyi besleyen ana ishale hattı da sel sularından zarar gördü. 2 günden beridir boruyu onarmaya çalışan ekipler, soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdü. Borunun kırılması ile boşa akan su, merkeze bağlı Dörtağaç köyü yolunu da tahrip etti. Yolun 400 metrelik kısmında büyük yarıklar meydana gelirken, onarımın tamamlanmasının ardından yolun da onarımının yapacağını belirten yetkililer, vatandaşların susuz kalmaması için de özel çaba sarf ettiklerini söylediler. Çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras, 2 günden beridir devam eden yağışlar sonrasında kent merkezinde ciddi anlamda hasarlar oluştuğunu dile getirerek, “Bitlis’te yağışlar nedeniyle yaklaşık 38 evin bodrum katında su baskınları yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 3 günden beridir oluşan su baskınları ve rusubatı temizlemek için çalışıyoruz. Yollarda oluşan hasarı ekiplerimiz temizlemekle meşguldür. Önceki gece de aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel, Duav Yaylası dediğimiz alandan gelen 500’lük ishale hattımızda oluşturduğu hasar sebebiyle kopmalar oldu. Ana ishale hattımızın onarılması için dünden beri ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf etti. Dörtağaç köyü üzerinde bulunan bu ishale hattımız, köy yolumuzun 400-500 metrelik kısmında da hasara neden oldu. Ekiplerimiz çalışıyor. Şehir merkezinde genel olarak işleri toparlama noktasındayız. Ekiplerimiz 24 saat esaslı hiç ara vermeden izinleri de kaldırarak çalıştık. Beklediğimizden daha fazla bir yağış oldu. Bu olağanüstü bir durumdur. Önce kar yağışı, ardından da yağmurun yağması sele neden oldu. İnşallah ekiplerimizle birlikte bütün işleri toparlayacağız” dedi.



