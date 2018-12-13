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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sel suları 400 tonluk demir iskeleyi sürükledi

Sel suları 400 tonluk demir iskeleyi sürükledi

Sel sularından sonra çekilen görüntüler

Uzunlu Restorasyon Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Demir İskele 

-Köprü ve Göksu Çayından görüntüler
-Demir iskeleden Daha önce çekilmiş görüntüler

( ADIYAMAN )- Baraj kapağı açılınca tarihi köprünün restorasyonunda kullanılan 400 ton ağırlığında ki demir iskele sulara gömüldü ADIYAMAN

- Adıyaman’da şiddetli yağış nedeniyle dolan baraj kapağı açılınca, restorasyonu devam eden 1800 yıllık tarihi köprünün 400 tonluk demir iskelesi sulara gömüldü. M.S. 2. Yüzyılda Göksu Çayı üzerine inşa edilen Kızılin (Göksu) Köprüsünde yaklaşık bir yıldan beri süren restorasyon çalışmalarına şiddetli yağış darbe vurdu. Toplam uzunluğu 150 metre olan, 7 buçuk metre genişliğinde ve 3 kemerden oluşan tarihi köprünün 32 metre uzunluğundaki orta kemerini yapmak için kullanılan 400 ton demir iskele sel sularına kapıldı. Önceki gün Göksu Çayı üzerinde bulunan HES Barajının gövdesi aşırı yağışlar nedeniyle dolunca ve barajın zarar görmemesi için kapaklar açıldı. Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yüksekliği ve şiddetine köprünün demir iskelesi dayanamadı. Azgın sular demir kemeri sürükledi. Sulara gömülen 400 tonluk demir iskelenin yüzlerce metre sürüklenerek gözden kaybolduğu öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, tarihi köprünün zarar görmediği, sadece iskelenin yıkıldığı öğrenildi. (RK-SD-
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