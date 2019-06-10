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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sel sonrasında yaşlı adam kayboldu

Sel sonrasında yaşlı adam kayboldu

Arama çalışmaları

Güzergah A Haber Jandarma Şiddetli Yağış Yaşlı Adam 

-Taşan dereler
-Detay
-Kaybolan adamın fotoğrafı

( KIRIKKALE )- İnekleri eve döndü, kendisi dönmedi KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde şiddetli yağan yağmurun ardından Muzaffer Uysal (75) isimli yaşlı adam ineklerini otlatırken kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesinde tarım arazilerinden geçen dereler şiddetli yağış nedeniyle taştı. Sabah saatlerinde 2 ineğini otlatmaya götüren 75 yaşındaki Muzaffer Uysal akşam saatlerinde evine bir daha geri dönmedi. İnekleri kendiliğinden eve gelirken akşama kadar Uysal’dan haber alınmayan ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ve beraberinde AFAD ekipleri İmamoğlu Çeşmesi köyü yol güzergahında yaklaşık 8 saatlik süreyle arama çalışmalarını sürdürdü. Aramalar sabah saatlerinde devam edecek. Uysal'ın taşan sel sularına kapılma ihtimali üzeride duran ekipler, bölgede aşırı dere taşkınları ve toprak yığınlarının olması nedeniyle arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren devam edecek.
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