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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Sel sonrası yaralar sarılıyor

Sel sonrası yaralar sarılıyor

dolu yağışından görüntü

Sağanak Yağış Dolu Yağışı Gesi Irak 

-sel bölgesinden görüntü
-oluşan hasardan görüntü
-röportaj
-detaylar
-arşiv görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan sel sonrası vatandaşlar evlerinde temizlik çalışmalarına başladı.
Erbaa'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Çok sayıda evi su basarken selde sürüklenen araçlar zarar gördü. Selin ardından ilçede su basan evlerde temizlik çalışması başladı.
Yaşanan sel sonrası Erbaa Belediyesi ekipleri de cadde ve sokak aralarında oluşan çamur birikintilerini temizledi. İlçe sakinlerinden Gülhanım Ünal,"İki ay olacak burayı açtılar, bıraktılar gittiler. Korkulu yaşıyoruz. Ben bu gece hiç uyumadım. Sesim soluğum hep kısıldı bağırmaktan. Beni su götürecek diye korktum. Dün bir selin içinde kaldık. O tarafa gitsek sel bu tarafa gelsek sel. Hiçbir yere çıkamıyoruz. çocuğu eve sokuyoruz evden de korkuyoruz. Götürecek bizi. Sel bizi götürecek. Bize sahip çıksınlar. Biz bunu her zaman yaşıyoruz." dedi.
Ahmet Yesevi Mahallesi sakinler mahalle içinden geçen Killik Deresi'nin ıslah çalışmalarının yarım bırakılmasına tepki gösterdi.
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