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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sel sonrası evlerine ilk kez gelen mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı Video

Sel sonrası evlerine ilk kez gelen mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı Video

Sel bölgesinden görüntüler

Ticari Taksi Ormana Gesi Kız Çocuğu Kullar 

-Yapılan röpler

( TRABZON -ÖZEL)- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesi sakinleri dün yaşanan sel sonrası mahallelerine yaya olarak ulaştı- Mahalle sakinleri evlerinin ve mahallelerinin balçık içindeki halini görünce büyük üzüntü yaşadı- Mahalle sakinleri: “Selden ormana kaçarak kurtulduk” TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesi sakinleri Pazartesi günü yaşanan sel sonrası bu sabah günün ilk saatlerinde mahallelerine yaya olarak ulaştı. Mahalle sakinleri evleri ve mahallelerinin balçık içindeki halini görünce büyük üzüntü yaşadı. 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan sel sonrası mahallelerine ve evlerini görmek üzere sabah erken saatlerde yaya olarak Çamlıktepe’ye ulaşan yöre sakinleri büyük üzüntü ve şok yaşadı. Evlerinin, okullarının, sokaklarının, bahçelerinin çamur içindeki halini gören mahalle sakinleri gözyaşlarına boğulurken, minik bir kız çocuğunun ise evlerinin penceresinden sel bölgesine bakarken ki görüntüsü yürek burktu. “Selden ormana kaçarak kurtulduk” diyen köylüler “Çok korkunç bir olaydı. Çocuklar geçen hafta yaşanan sel sonrası okullarını çamurdan temizliyordu. Yağmur şiddetlenince hemen gidip onları uyardık. Ancak yanlarına gidemedik. Çocukları daha sonra kurtarınca eve zor döndük. Baktık sel geliyor ormana kaçtık da öyle kurtulduk. Dün sabah neye uyandık, bugün ise neye uyandık. Böyle bir manzara beklemiyorduk” ifadeleri ile üzüntülerini dile getirdiler. Öte yandan mahalle merkezindeki bir evin altında bulunan ticari taksinin ise dün Araklı ilçe merkezinden bir hastayı mahalleye getirdiği ancak sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
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