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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sel şelale oluşturdu - SİİRT

Sel şelale oluşturdu - SİİRT

- Şelaleden görüntü - Kavaközü köyü muhtarı Sadık Adıgüzel'in konuşması - Köy halkından İbrahim Yılmaz'ın konuşması - Genel detay görüntüSel şelale oluşturduSİİRT (AA) - Siirt 4 yıl önceki selde oluşan şelale doğa severlerin gözdesi olduİl merkezine bağlı Kavaközü köyündeki aşırı yağışın ardından oluşan selde ceviz bahçesinde kaynak suyu çıkarken, ardından yaşanan toprak kayması sonucu 3 metre yüksekliğinde şelale oluşturdu.Kavaközü köy muhtarı Sadık Adıgüzel, 4 yıl önce köyde meydana gelen sel sonrası doğal kaynak suyu çıktığını belirterek, şöyle konuştu:"4 yıl önce burada bahçede ceviz yetiştirirdik. Aşırı yağışlardan dolayı toprağın aşınmasıyla yeraltı kaynak suyu çıkmaya başladı.
Tamamen topraktan oluşan bahçe, yerini kayalıklara bıraktı. Sonrasında da bir şelale oluştu. Güzel bir görünüm oluştu. Boş zamanlarımızda ailelerimizle mesire alanı olarak kullanmaya başladık."İbrahim Yılmaz da köydeki şelalenin bir doğa harikası olduğunu belirterek, çok sayıda kişinin şelaleyi görmek için köylerine geldiğini söyledi.

Köy Muhtarı Kayalı Şelale Aşırı Yağış Toprak Kayması 

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