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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sel okulun duvarını yıktı

Sel okulun duvarını yıktı

Yıkılan okul duvar

Sağanak Yağış Tarım Yağan 

-Yollardan akan sel
-Taşan dereler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Sulakyurt İlçesinde kuvvetli yağan sağanak sele neden oldu. Biriken sel suları Güzelyurt köyündeki okulunun bahçe duvarını yıktı. Sulakyurt ilçesinde bir haftadır devam eden sağanak yağış, dün ikindi saatlerinde de etkisini sürdürdü. Dağlık alandan inen yağmur sularının sele dönüşmesi sonucu Güzelyurt köyündeki okulun 25 metrelik bahçe duvarını yıktı. Sel ile birlikte gelen çamur okulun bahçesini kapladı. Köyde yağan şiddetli yağmur derelerin taşmasına neden oldu. Köy yollarından dere gibi akan sel, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çiftçilerin tarım arazileri de zarar gördü. Maddi hasarın meydana geldiği selde can kaybı yaşanmadı.
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