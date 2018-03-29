Sel nedeniyle mahsur kalan çift kurtarıldı (3) - KAYSERİ
- Ekiplerin mahsur kalan karı kocayı itfaiye mrdiveni ile kurtarılma görüntüleriSel nedeniyle mahsur kalan çift kurtarıldı - Kayseri'de işlettikleri pansiyonda mahsur kalan karı kocayı ekipler kurtardıKAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sel nedeniyle işlettikleri pansiyonda mahsur kalan çift kurtarıldı.Kapuzbaşı Şelaleleri'nin de bulunduğu dağlık arazideki Büyükçakır Mahallesi'nde pansiyon işleten Dursun (55) ve eşi Iraz Baştürk (53), dün gece başlayan ve etkisini artıran sağanağın ardından Şelale Deresi'nde oluşan sel nedeniyle dere kenarındaki iki katlı pansiyonlarında mahsur kaldı.Üst kata çıkan çiftin telefonla yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, merdiven uzatıp karı kocayı kurtardı.Dursun Baştürk AA muhabirine, gece başlayan yağmurun ardından iki katlı pansiyonlarının birinci katını sel bastığını söyledi.
İtfaiye ve AFAD'ı aradıklarını anlatan Baştürk, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldıklarını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Bu arada ekipler, bazı evlerin ve araçların zarar gördüğü mahallede hasar tespit çalışması başlattı.