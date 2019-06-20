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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sel nedeniyle kapanan Bayburt-Araklı karayolundaki çalışmalar havadan görüntülendi Haberi

Sel nedeniyle kapanan Bayburt-Araklı karayolundaki çalışmalar havadan görüntülendi Haberi

drone görüntüsü

Sağanak Yağış Sel Afeti 

-Aktüel görüntüleri
-Arama çalışmalarından görüntü

( BAYBURT ) BAYBURT

- Yaşanan sel ve heyelan afeti nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Araklı Karayolu'nun yeniden trafiğe açılabilmesi için çift taraflı olarak çalışmalar sürdürülüyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde kaybolan 3 kişinin aranma çalışmaları da devam ediyor. Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün yaşanan sel ve heyelan sonrası kapanan Bayburt - Araklı yolunda hummalı çalışma yürütülüyor. Sel suları nedeniyle büyük tahribata uğrayan yol temizlenerek dolgu çalışması yapılıyor. Hem Bayburt hem de Araklı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yolun birkaç güne açılması planlanıyor. Öte yandan Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı. JAK timleri nehir boyu kayıpları aradı.
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