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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sel nedeniyle D100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı Haberi

Sel nedeniyle D100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı Haberi

Selden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Sağanak Yağış Karya 


- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı. Sel nedeniyle yoldaki Kocaeli Sakarya arası ulaşım durdu. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’yi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışı sonrasında D100 Karayolu Kartepe ilçesi Eşme mevkii trafiğe kapandı. Sel bedeniyle trafik D100 Karayolu Kartepe geçişinde durma noktasına geldi. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgeye sevk edilen ekipler yaşanan aksaklığın giderilebilmesi için çalışma başlattı.
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