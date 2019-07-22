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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı İzle

Sel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı İzle

Tabelanın görüntüsü,

Sel Felaketi Sudan Felaket Umutlu 

-Sahilin görüntüsü,
-Sahilde ki ağaçların örüntüsü,
-Vatandaş ile röp, detay.

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de geçtiğimiz günlerde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Akçakoca’da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Sel felaketi Akçakoca’da turizmi de vurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi de denize akan derelerden dolayı sahil kesimi adeti çamur haline geldi. Sahiller selin getirdiği odunlarla doldu. Esnaflar sahilleri temizlemeye başladı.
Büyük tomruklar tek tek sahil kesiminden kaldırılıyor. Denize girmek yasak Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından sahillere asılan tabelalarda “18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duruya kadar denize girmek kesinlikle yasaktır” tabelası asıldı. Esnaf Kurban Bayramından umutlu Sahilde sezonluk işletmecilik yapan Saffet Yiğit ticaretin durduğunu belirterek, “Denize girmek şu an 5-6 günlük yasak. Numuneler alınıyor sudan. Kurban Bayramına kadar bütün plajlarımız hazırlanacak. Belediyemiz faal bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor. Bizde sahilimizi temizlemeye çalışıyoruz. Plajlarımız aktif duruma gelecek. Bütün esnaflar tabi ki etkilendi. Ticaret durmuş durumda. İnsanlar baya perişan durumda. Esnafların durumu da kötü. Akçakoca’da şuanda faaliyet 5-6 gün sonra başlayacak. İnsanlar normal hayatlarına geri dönecek. Bizde plajlarımızı hazırlayıp Kurban Bayramına hazırlayacağız. Zararımız çok büyük. Zarar böyle maddi olarak söylenebilecek bir rakam değil. Ticarette durmuş durumda. İnsanlar şu Akçakoca’yı çok kötü bir durumda biliyor ama toparlanacağız. 5-10 gün içinde her şeyi toparlayıp insanların gelmesini rahat etmesini sağlayacağız. Şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. Bunu bir iki gün içinde bitirip kumsallarımızı hazırlayacağız. İnsanları yine eskisi gibi ağırlamaya çalışacağız. Güzel bir tatili yaptıracağız” dedi.

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