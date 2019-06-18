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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sel nedeniyle 3 saattir ulaşıma kapalı D-650 Karayolu havadan görüntülendi

Sel nedeniyle 3 saattir ulaşıma kapalı D-650 Karayolu havadan görüntülendi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Uzunlu Güzergah Sağanak Yağış Karya 

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-YHT HATTI DETAY
-ÇALIŞMALAR DETAY

( SAKARYA )- Ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor - Yağış nedeniyle YHT hattında çökme meydana geldi SAKARYA

- Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan D-650 karayolu Sakarya-Bilecik istikameti sel nedeniyle 3 saattir trafiğe kapalı bulunuyor. Sel nedeniyle kapanan yolun açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor. D-650 karayolu Sakarya-Bilecik istikameti Geyve mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle D-650 karayolu göle döndü. Geyve istikameti ulaşıma kapanırken, yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Sel nedeniyle kapanan yolda 3 araç, 7 personelle AFAD ekipleri tedbir alırken, Karayolları ekipleri de yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 3 saattir kapalı olan yolda sürücülerin kontak kapattığı görüldü.
YHT hattında çökme meydana geldi Geyve boğazında etkili olan sağanak yağış Yüksek Hızlı Tren hattının çökmesine neden oldu. YHT ile seyahat eden vatandaşların otobüslerle gidecekleri yere gönderildiği belirtildi.
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