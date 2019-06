Sel mevsimlik tarım tarım işçilerini vurdu... Mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı İzle

-Türk Kızılayı tarafından erzak ve battaniye dağıtımı

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de sağanak yağış sele neden oldu- Ekmek uğruna çile dolu yaşam ESKİŞEHİR



- Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar sular altında kaldı. Seyitgazi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel dolayısıyla ilçeye bağlı Yenikent Mahallesinin yolları zarar görürken tarım alanlarında da büyük zarar meydana geldi. Bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin barındıkları çadırlar ve çadır içerisinde bulunan kıyafet, yiyecek ve içecekler sular altında kalırken alan da çamur deryasına döndü. Etkisini artıran sağanak dolayısıyla yardım talebinde bulunan tarım işçilerinin imdadına itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekipleri yetişti. Gecenin geç saatlerinde alana giden ekipler, işçilerin taleplerini karşıladı. Türk Kızılayı tarafından çadırlarda bulunanlara battaniye ve temel gıda yardımında bulunuldu. "Bizim endişemiz çoluk çocuk nereye gideceğiz?" Şanlıurfa'dan ekmek parası için geldiklerini ve yağmur dolayısıyla çadırlarının sular altında kaldığını belirten mevsimlik tarım işçisi Ali Tutan, "Bir aydır buradayız. Biz yağış sırasında burada değildik. Manzara, her yer berbat, çadırlar su içerisinde. Elbise filan hepsi içinde. Durumumuzu tahmin edin söylememize gerek yok. Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığınmış. Çadırlardan çok zarar gören oldu. İlk önce benim çadırım zarar gördü. Devletimize, Kızılay’a Allah zeval vermesin. Hepsi yardım ediyor, herkes bize koşuyor. Bizim endişemiz nereye gideceğiz? Yani çoluk çocuk nereye gideceğiz? Allah’ın hayırlısı ne ise o olur" dedi.

"Battaniye ve temel gıda yardımında bulunduk" Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise, "Kızılay Eskişehir Şubesi olarak yoğun yağış haberini aldıktan sonra burada yağıştan etkilenen çadırdaki kardeşlerimizin olduğunu öğrendik. Biz de burada gecenin saat kaçı olursa olsun demeden yola çıktık ve yardımlarımızı ulaştırdık. Kendilerine battaniye, çocukları için de süt yardımında bulunduk. Sağ olsun muhtarımız bizi anında bilgilendirdi. AFAD ekiplerimiz burada kendileri seferber oldular. Hep birlikte el ele bu badireyi atlattık" ifadelerini kullandı. "Şu an can ve mal tehlikesi yok" Bölgede herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirten AFAD personeli Sinan Özler de "Şu an can ve mal tehlikesi olmadığı için sevinçliyiz, bu güzel bir haber. Herhangi bir sıkıntılı durum şu an için söz konusu değildir. Gerekli yardımlar Kızılay tarafından lojistik destekle sağlanmıştır. Bölgesel yağışlar var, bulut yağmurları dediğimiz. Dün de Sarıcakaya taraflarında ve Yahnikapan taraflarında yine büyük bir hasar meydana geldi. Şu an için bekliyoruz, hazırız. Herhangi bir durum olduğunda da gerekli müdahaleyi yapacağız. Bu hafta içerisinde yağış sürekli bekleniyor" şeklinde konuştu.