Sel mahalleyi ikiye ayırdı



- Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları, mahalleyi ikiye ayırdı. Büyük korkuya neden olan sel görüntüsü, vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Bozdoğan'a bağlı Akseki Mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası mahallenin tam ortasından geçen derenin taşması sonucu oluşan sel mahalleyi adeta ikiye ayırdı. Mahalle yolları selden kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Akseki Mahalle Muhtarı Ayhan Şahin mahalle yollarının selden kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, “Dün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası mahallemizin ortasından geçen dere sel suları ile taşarak yollardan akmaya başladı.

Sel suları yollarımızda büyük oyuklar oluşturdu. Yollarımız kullanılamaz hale geldi. Can ve mal kaybı yaşamamamız bizim için teselli oldu” diye konuştu.

(OD-MB-Y)

