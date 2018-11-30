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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sel mağdurlarına Türk Kızılayı yardımlarını sürdürüyor - EDİRNE

Sel mağdurlarına Türk Kızılayı yardımlarını sürdürüyor - EDİRNE



: - AK Parti Edirne Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Fatma Aksal'ın sel mağdurları ile görüşmesi - Kızılay ekibinin sıcak yemek dağıtımı - AK Parti Edirne Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Fatma Aksal'ın açıklaması - AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin açıklaması - Kızılay Şube Başkanı Kadir Çakay'ın açıklaması Edirne 'deki sel - AK Parti Edirne Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Fatma Aksal: - "Kızılay, AFAD, Kaymakamlığımız, Valiliğimiz hepsi, bütün ekiplerimiz arazide. Vatandaşımızın her zaman yanındayız"EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Fatma Aksal, Edirne 'deki sele ilişkin, "Kızılay, AFAD, Kaymakamlığımız, Valiliğimiz hepsi, bütün ekiplerimiz arazide. Vatandaşımızın her zaman yanındayız." dedi.
Aksal, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu ile selden en çok etkilenen Oğulpaşa köyünde incelemelerde bulundu.Suya kapılarak yaşamını yitiren Veysel Evren'in yakınlarına taziyelerini ileten Aksal, Akmeşe ve Muştu, Türk Kızılayı ekipleriyle vatandaşlara yemek ve erzak dağıttı.
Aksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden kaynaklanan mağduriyetlerin en kısa zamanda giderileceğini belirterek, "Kızılay, AFAD, Kaymakamlığımız, Valiliğimiz hepsi, bütün ekiplerimiz arazide. Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu yüzyılın en büyük yağışlarından biri. Metrekareye 128,5 kilogram yağış düştüğü söyleniyor. O kadar yağışa rağmen tesellimiz zayiatın sınırlı olmasıdır." diye konuştu.
Akmeşe de Edirne 'nin son yılların en büyük yağışını aldığını dile getirerek, "Dere yataklarında olan evlerimiz büyük zarar gördü. Devletimiz şu anda elini uzatmış durumda bütün vatandaşlarımıza. Biz de bütün vatandaşlarımızla görüştük. En kısa sürede yaraların sarılması için büyük çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı. - Türk Kızılayı yardımlarını sürdürüyorÖte yandan Türk Kızılayı Edirne Şubesi ekipleri de selden etkilenen bölgelerde yardımlarına devam ediyor.Şube Başkanı Kadir Çakay, üç günden bu yana sıcak yemek, temizlik malzemesi ve kıyafet yardımlarına devam ettiklerini dile getirdi.Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını ve isteklerini karşıladıklarını aktaran Çakay, "3 aracımız ve 10 kişilik ekibimizle, vatandaşımızın bir haftalık ihtiyacını karşılayacak yağından tuzuna, şekerinden salçasına içerisinde kuru gıda olan paketlerimizi veriyoruz. Temizlik malzemesi, mont, ayakkabı, kazak gibi giyecek ihtiyaçlarını da temin ediyoruz." dedi.

Muhabir Şili 

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