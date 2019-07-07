Sel geçti, yaraları sarılmaya çalışılıyor

-Dere yatağından detaylar

-Islah edilen yerlerden detaylar

-Genel detaylar

-Belediye Başkanı Hüseyin Çam ile röportaj

-Bölgeden sel arşivi



( ESKİŞEHİR )- Benzer bir afetin en az zararla atlatılması için dere yataklarına malzeme tutma kapanları yapılması planlanıyor- Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam;- “588 dekar alanda zarar var”- "Sigorta maliyetleri yüksek, çiftçiler para ödeyemiyor" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası dere yataklarında ıslah çalışmaları sürüyor. Bundan sonra benzer bir afetin en az zararla atlatılması için dere yataklarına malzeme tutma kapanları yapılması planlanırken, zarar gören tarım alanları için ise çiftçiler çözüm bekliyor. Eskişehir’e bağlı Sarıcakaya ilçesinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen sel felaketi sonrası birçok tarım alanı sular altında kaldı. Kapıkaya ve İğdir mahalleleri arasında yolun kapanmasına neden olan sel, dolunun da etkisiyle sürüklediği kaya ve ağaç gibi malzemeleri dere yataklarına doldurdu. Büyük taşkınların meydana geldiği ilçede felaket sonrası ıslah çalışmaları devam ederken, tarım arazilerindeki zararın hasar tespiti yapılmaya çalışılıyor. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesi ile daha büyük zararların önüne geçildiğini anlatan Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam, “Rüzgarla beraber yoğun bir yağmur yağdı. En çok Kapıkaya ve İğdir mahalleleri arasında etkili olan bir yağmur yağdı. Biz, Mayıslar mahallesindeyken yağmur sandık, ama daha sonra etrafı kontrol etmeye çıktığımızda gelen telefonla İğdir mahallesine çok yoğun sel geldiği söylendi. Buraya bir geldik, tam bir afet yeri. Dolu da yağmış. Sel, dağın bütün malzemesini dere yatağına ve tarlalara sürüklemiş. Yoğun bir afet oldu daha sonra Büyükşehir Kırsal Hizmetleri, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) aradık. Sağ olsunlar kısa sürede müdahale ettiler” şeklinde konuştu.

“Hasarların karşılanmasıyla ilgili nihai bir sonuç yok” Hasar tespitlerinin yapıldığını ve çiftçinin durumunun Mecliste görüşüldüğünü aktaran Belediye Başkanı Hüseyin Çam, 588 dekarlık alanın zarar gördüğünün altını çizdi. Bunun yanında çiftçinin üretim maliyetlerinin fazla olmasından dolayı sigorta masraflarını karşılayamadıklarını belirten Hüseyin Çam, “Zararımız var. Seralarımız, ekili alanlarımız zarar gördü. Biz tarımla ilgili bir zarar, hasar tespiti yaptık. İlçe Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü bir tespit yaptılar. Bunu ilettik. Mecliste gündeme geldi. Hasarların karşılanmasıyla ilgili nihai bir sonuç yok. Biz bunu takip ediyoruz. Çiftçilerimiz maddi karşılık bekliyorlar. Böyle bir destek istiyorlar artık ne yapabilirsek, borçlar mı ertelenecek, zararlar mı karşılanacak onlara bakacağız. Kazançlarına oranla sigorta maliyetleri yüksek olduğu için çiftçilerimiz bundan kaçınıyorlar. Her ne olursa olsun sigorta yaptırmakta fayda var. 588 dekara yakın bir alanda zarar olduğu Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından söylendi. Maddi zararın ne kadar olduğu tam tespit edilmiş değil. Bildirim yapıldı. Bildirimi istinaden tespitler yapıldı. Bizim buralarda esas sorun, mülkiyet sorunudur. Küçük araziler veraset yoluyla geldikleri için daha çok kişilere değil, dedelerine, hatta babalarının dedelerine ait tarlalar. Onun için doğrudan bir şey yapamıyorlar. Esas çözülmesi gereken sorunların arasında bu da var. Veraset ile intikal sorunu var. Bunu biz yetkililere ilettik ama anayasa ile garanti altına alınmış, şahsi mülkiyetten bahsediliyor. Öyle olduğu için kanunla çözülebilecek bir durum değil” ifadelerini kullandı. “Malzeme tutma kapanları yapılacak” Son olarak daha sonra yaşanabilecek benzer felaketler için önlemler alınması yönünde gelişmeler olduğunu ifade eden Başkan Çam, gerçekleşecek değişiklileri şu şekilde anlattı; “DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri burada çalışma yaptılar. Bölge müdürü geldi bizzat tespit yaptı. Malzeme tutma kapanları yapılacak. Havuz şeklinde yer yapacaklar. Yukarıdan gelen malzemeyi tutacak ve sadece su aşağıya geçecek. Su da geçince dere yatağından akıp gidecek. Malzeme olmadığı için de önünde engel olmayacak. O malzemeler selden sonra boşaltılacak.” (OGZ-KA

