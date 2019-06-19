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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sel felaketinin yaşandığı Çamlıktepe 5 gün önce böyle görüntülenmişti, 5 gün sonra bu hale geldi Haberi

Sel felaketinin yaşandığı Çamlıktepe 5 gün önce böyle görüntülenmişti, 5 gün sonra bu hale geldi Haberi

arşiv görüntüler

( TRABZON ) - Trabzon’un Araklı ilçesinde dün yaşanan selde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu Çamlıktepe mahallesi 5 gün önceki selde İHA muhabirleri tarafından böyle görüntülenmişti TRABZON

Muhabir Felaket 


- Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'de dün yaşanan ve 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de kaybolduğu Çamlıktepe mahallesinde 6 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından 5 gün önce görüntülenmişti. 5 gün önce yani 14 Haziran günü çekilen görüntülerde bulunan bazı binaların dün yaşanan sel sonrası yerinde olmadığı selle yıkıldığı gözlenirken, 13 Haziran günü bölgede yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle zarar gören Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nun ise bugün kullanılamaz hale geldiği görülüyor.
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