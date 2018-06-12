Sel felaketinin yaşandığı bölgede 121 ev ve iş yerini su bastı

-Bodrumu su basan evlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Mehmet Saltık'ın konuşması

-Zarar gören eşyalardan görüntü

-Telef olan koyundan görüntü

-Yusuf Saltık'ın konuşması

-Ev sakinlerinin çalışması

--arşiv görüntü-

-yağmurun ardından sokaklardan görüntüler



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın merkez Meram ve Selçuklu ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu oluşan hasar ertesi gün ortaya çıktı. Bölgede 121 ev ve iş yerini su bastı. Dün, merkez Meram ve Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede sele dönüşen yağmur sonrası ilçede bulunan 14 mahallede, 121 ev ve iş yerini, Selçuklu ilçesinde ise 7 mahallede 45 iş yeri ve evi su bastı. Yaşanan olayların ardından belediye ekipleri sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürdü. Meram ilçesinde bulunan bazı evlerin bodrumları ve bahçeleri sular altında kaldı. 16 yıldır yaşadığı evinin bodrumu tamamen sular altında kalan,konuşurken duygulanan 81 yaşındaki Mehmet Saltık, “Korktum, dua ettim. Korktuğum başımıza geldi. Arkalar yıkıldı. Aşağı indik baktık izbe dolmuş. Kapıdan su çıkıyor. Bir buçuk metre filan olmuş su. Bu 20-25 bin lirayla filan zor düzelir mobilyaların hepsi öldü. Devletimize güveniyoruz. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Bizleri inşallah üzmez yani. Bir an evvel çayın ayıklanması, setlerin yapılması lazım. Akşam sabah böyle bir şey bir daha olmaması için bir an evvel bunların yapılması gerekir. Hani bayram diye öyle şeyler olmasın çalışma yapılsın ki bizleri perişan etmesinler yani” şeklinde konuştu.

21 senedir oturduğu evi zarar gören ve 3 tane koyunu telef olan 54 yaşındaki inşaat işçisi Yusuf Saltık ise, “Dün saat 6'da yavaş yavaş başladı.

Yarım saatin içinde bir anda sel bastı. Zararımız olduğu gibi mutfağımız ağılımız yıkıldı. 3 tane koyunumuz telef oldu. Bodrumdaki eşyalarımız olduğu gibi telef oldu. Yani evimiz zarar aldı. Maliyet olarak 30-40 bin lira zararımız var” dedi.

Öte yandan, ev sakinleri kendi imkanlarıyla, itfaiye ekipleri ise suları motor yardımıyla dışarı çıkardı. Belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

