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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Selden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Jandarma Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket Cep Telefonu 


- İzmir'in Menemen ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen sel sırasında çekilen görüntü ortaya çıktı. Araçların metrelerce sürüklendiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İzmir’in Menemen ilçesinde dün sağanak yağışın ardından meydana gelen sel 3 evi kullanılamaz duruma getirdi, çok sayıda hayvan telef oldu ve 20’ye yakın araç zarar gördü. İzmir’in kuzey ilçelerinde dün öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesinde 2 derenin taşması sonucu sular altında kalan mahallede duvarları yıkılan 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri gerekli önlemleri alarak su tahliyesine başladı.
Mahallede birçok hayvan sel sularından telef olurken 20’ye yakın araç da zarar gördü. Çukuröy’de yollar ve tarlalar sular altında kalırken heyelanla birlikte dağdan kopan kaya parçaları maddi hasara neden oldu. Yine Menemen’e bağlı Turgutlu Mahallesinde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekiplerinin kurtardığı öğrenildi. Öte yandan dün yaşanan sel felaketinin yeni görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde sel nedeniyle bazı araçların metrelerce sürüklendiği görüldü.

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