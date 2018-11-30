Sel felaketinde köylerde binlerce dekar tarım arazisi hasar gördü İzle

-Oğulpaşa köyü

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’de, Çarşamba günü meydana gelen sel felaketi sonrası yaşanan facianın boyutları ortaya çıkmaya başladı.

Afetten etkilenen binlerce dekar ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Edirne’de geçtiğimiz gün yaşanan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su taşkınlarında en fazla zarar gören Oğulpaşa köyü başta olmak üzere, İskender köy, Elçili köyü, Orhaniye köyü, Doyran köyü, Karakasım köyü ve Abalar köyünde binlerce dekar tarım arazisi sel sularıyla kaplandı. Ekili tarım arazilerinde maddi hasarın boyutunun yüksek olduğu kaydedildi. "Zayiat büyük" Oğulpaşa köyü sakinleri, "Ekili arazilerde hiçbir şey kalmadı gibi bir şey. Buğdaylar, arpalar hepsi dağıldı gitti. Zayiat büyük. Köyün ortalama 10 bin dekardan fazla arazisi vardır. Bayağı bir bölümü de zarar görmüştür" dedi.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde, köyle aynı adı taşıyan derenin taşması sonrası dere kenarlarına yakın bulunan ev, depo ve ahırlarda da ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Onlarca küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu. Edirne Valiliği başkanlığında bölgelerde kurulan kriz masaları, yaşanan sel felaketi sonrası hızla hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

