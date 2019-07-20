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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Haberi

Sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Haberi

ARŞİV

( DÜZCE ) DÜZCE

Karya Su Baskını Sel Felaketi Felaket Helikopter 


- Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Düzce'de 17 Temmuz 2019 tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmişti. Sel nedeniyle Akçakoca İlçesi Esmahanım Köyünden 4'ü çocuk toplam 7 kişinin kayıp olduğu tespit edildi. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından toplam 5 adet helikopter ile Sakarya, Bursa, Bolu ve Zonguldak İl AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma personellerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu dün saat 13.00 sıralarında Fatma Töngel'in (42) cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan Nilgün Kaplan (39), Funda Kaplan (9), Cengiz Tongel (53), Kaan Töngel (3) ve 7 yaşındaki ikizler İlayda Sinem Kaplan ve Sanem Kaplan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren 226 personel, 34 araç, 16 bot, 8 Köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam ediyor.
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