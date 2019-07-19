Sel felaketin eşi ve çocukları kayıp olan baba: 'Eşim ve çocuklarımla en son 10 gün önce görüştüm' Haberi

-Baba Kaplan ile röp.

-Jandarmanın arama yaparken görüntüsü

-Yan yatan evin görüntüsü

-detay

-arşiv görüntüler



( DÜZCE ) Sel felaketin eşi ve çocukları kayıp olan baba: "Eşim ve çocuklarımla en son 10 gün önce görüştüm" DÜZCE



- Düzce’de yaşanan sel felaketinde çocukları ve eşi kayıp olan acılı baba Erkan Kaplan, kendisinin evde olmadığını çocukları ve eşi ile 10 gün önce görüştüğünü, haberi muhtardan öğrendiğini söyledi.



Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel afetinde kaybolan şahısların arama çalışması ekipler tarafından sürdürülüyor. Yaşanan sel felaketinde birçok ev hasar gördü. Köyde yaşayan Yalçın İştürk, böyle korkunç bir sel daha önce yaşamadığını belirterek “O akşam saat 18’de başladı.

Normal bir yağmur değil kovalar içinden boşalır gibi yağdı. 12 saat sürdü. Bu evi geçen sene yapıldı, içinde çok oturamadı. Bu sene 4 ay oturdu bu olay başına geldi. Tehlike kendini gösterince evi o gece tahliye ettiler, yüksek yerlere çıktılar. Çok korkunç bir afet. Ben 77 yaşındayım böyle bir yağış, böyle bir sel görmedim. Çok seller gördüm bunun gibi korkunç bir afet görmedim” diye konuştu.

Davut Dağgül ise çocukların birinin selde ağaçta kaldığını belirterek “Gece saat 2 gibi gideceğini anladık. Sabah tamamen vurdu geçti zaten. Yakınlarımız kayboldu. Halen daha arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD ekipleri arıyorlar. O gece evde biri kurtulmuş, birisi ağaçta kalmış, kurtulanlar diğerlerinin gittiğini görüyor. Evdeyken sel bir anda alıp götürüyor. Çocuklar uyuyormuş zaten” dedi.

Acılı baba Erkan Kaplan ise 4 çocuğu ile eşinin burada olduğunu belirterek “Muhtara ulaştım bir şey yok dedi ama geldiğimde bir tek oğlumu bulabildim başka kimse yoktu” dedi.

Kaplan kendisine ise bilginin telefon ile geldiğini, ailesi ile sabah saatlerinde telefonla görüştüğünü yüz yüze ise en son 10 gün önce görüştüğünü söyledi.



Ara çalışmalarında bir kadın cesedine rastlandı Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında bir kadının cesedine ulaşıldığını bildirdi.

