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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarıyor

Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarıyor

DETAYLAR

( İSTANBUL )- Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı İSTANBUL

Şiddetli Yağış Felaket 


- Eminönü alt geçidinde suyun çekilmesinin ardından hasar gün yüzüne çıktı. İş yerlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren gelen işyerleri sahipleri dükkanlarını temizleme çalışmalarına başladı.
İstanbul’da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sular altında kalan Eminönü alt geçidindeki su sabah saatlerinde tamamen çekildi. Suyun ekipler tarafından tahliye edilmesinin ardından dükkan sahipleri erken saatlerinden itibaren iş yerlerine geldi. Bazı esnaflar kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalışarak kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Suyun çekilmesinin ardından çekilen görüntülerde dükkanlardaki neredeyse tüm malların kullanılmaz hale geldiği görüldü.
Malların dükkanlar içerisinde yerlere savrulduğu çamur içinde olduğu görüldü.
Öte yandan alt geçitte temizlik görevlilerinin temizleme çalışmaları sürüyor.
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