Sel çocuğu böyle sürükledi

-Çocuğun kurtarılması

-Yaşlı adamın sırtından taşınması

-Kentteki iş yerlerini su basması

-Yolların su dolması

-Selden görüntüler



( ELAZIĞ )- Elazığ'da dün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan sel, nedeniyle bir çocuk suya düşerek bir süre sürüklendi o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi ELAZIĞ



- Elazığ'da dün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan sel, nedeniyle bir çocuk suya düşerek bir süre sürüklendi o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Öteyandan kentte sel nedeniyle başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da dün öğleden sonra yaşanan şiddetli yağış sonrası bir çok yerde sel ve su taşkını oluştu. Yaşanan afet nedeniyle kentte 2 ev ve 1 istinat duvarı yıkılırken, bazı ev ile 12 araç hasar gördü. Elazığ Valiliği koordinesinde başlatılan hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Öteyandan merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahaddin Öğel Caddesi'de sel nedeniyle sular altında kaldı. Caddeden karşıya geçmek isteyen kucağındaki ve yanındaki 3 çocuğu ile bir anne karşıya geçmek istedi. 12-13 yaşlarındaki çocuk sudan geçmek isterken düştü. Düşen çocuğu sel suları bir süre sürükledi. Anne ise büyük bir panik yaşadı. Yoldan geçen bir araç ile yardıma koşan bir vatandaş, çocuğu bir süre sonra kurtardı O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde annenin paniğinin yanı sıra çoğun düşmesi ve sel sularının sürüklemesi ve yardıma koşan kişi tarafından kurtarıldığı yer aldı. Öteyandan kentte yaşanan su taşkınları sırasında bir kişinin sırtına yaşlı bir adamı alıp taşıması da dikkat çekti. Yaşlı adamı sırtında taşıyan genci görenler ise alkış tuttu. (MK-HİV-

